Расчёты ПВО сбили беспилотники ВСУ в трёх районах Ростовской области

ВСУ атаковали ещё несколько регионов этой ночью. В Брянской области жители сообщали о взрывах и вспышках в небе, расчёты ПВО работали по воздушным целям, в ряде районов фиксировали перебои с электричеством. В Тамбовской области беспилотники ударили по Мичуринску, где возникли возгорания и повреждения инфраструктуры, по предварительным данным, пострадали два человека. В Волгоградской области после падения обломков произошло возгорание на объекте Минобороны в районе посёлка Котлубань, власти организовали эвакуацию жителей и развернули пункты временного размещения.