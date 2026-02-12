Вашингтон
Расчёты ПВО сбили беспилотники ВСУ в трёх районах Ростовской области

Минувшей ночью расчёты противовоздушной обороны уничтожили беспилотники Вооружённых сил Украины (ВСУ) в трёх районах Ростовской области: Миллеровском, Шолоховском и Тарасовском. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Источник: Life.ru

По его словам, данные о возможных последствиях на земле уточняют. На момент сообщения сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. В регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены БПЛА в 3 районах — Миллеровском, Шолоховском и Тарасовском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала», — говорится в сообщении.

ВСУ атаковали ещё несколько регионов этой ночью. В Брянской области жители сообщали о взрывах и вспышках в небе, расчёты ПВО работали по воздушным целям, в ряде районов фиксировали перебои с электричеством. В Тамбовской области беспилотники ударили по Мичуринску, где возникли возгорания и повреждения инфраструктуры, по предварительным данным, пострадали два человека. В Волгоградской области после падения обломков произошло возгорание на объекте Минобороны в районе посёлка Котлубань, власти организовали эвакуацию жителей и развернули пункты временного размещения.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

