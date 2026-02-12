В Волгоградской области эвакуируют людей из-за угрозы детонации на объекте МО

Из-за угрозы детонации на объекте Минобороны РФ после ракетной атаки началась эвакуация жителей Котлубани. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
«В целях обеспечения безопасности гражданского населения от угрозы детонации во время пожаротушения объявлена и ведется эвакуация населения близлежащего населенного пункта Котлубань», — написал губернатор в телеграм-канале.
Бочаров уточнил, что для эвакуации подготовлены автобусы, а пункты временного размещения были организованы в Городищенском районном доме культуры и местной ДЮСШ. Он отметил, что постращавших нет.
Ранее «КП-Волгоград» сообщал, что в регионе была отражена массированная атака дронов ВСУ. Силы ПВО России уничтожили над Волгоградской областью 49 украинских беспилотников самолетного типа. Бочаров уточнил, что после падения обломков на территории завода на юге города начался пожар.