Эксперт по безопасности оценил действия погибшего охранника техникума Анапы

«Конечно, сотрудник охраны не обязан жертвовать своей жизнью и здоровьем. Ни один закон не требует этого. Однако многие из них — взрослые люди, которые видят перед собой преступника, чьи действия незаконны и угрожают жизням детей. Охранник, как взрослый человек, не может оставаться в стороне. В этом здании, на этой территории, в этой школе нет никого, кто был бы лучше подготовлен к такой ситуации. Учителя и студенты техникума не имеют такой подготовки и не смогут защитить себя. Сотрудник охраны из Анапы проявил героизм», — сказал Роман Насонов.