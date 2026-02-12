Вашингтон
Эксперт по безопасности оценил действия погибшего охранника техникума Анапы

«Он не обязан был умирать»: эксперт — о подвиге охранника в Анапе, который ценой жизни остановил стрелка. Героический поступок, спасшие дети и реакция властей — эксклюзивный комментарий профессионала на aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Закон не обязывал охранника техникума Анапы жертвовать жизнью ради спасения учеников, однако у других сотрудников учебного не было шансов остановить нападавшего с ружьем.

Об этом рассказал эксперт в сфере безопасности Роман Насонов, назвав поступок охранника из Краснодарского края героическим.

Напомним, во время нападения на индустриальный техникум в Анапе погиб охранник, который первым перехватил нападавшего и не дал ему пройти дальше в учреждение.

По словам, руководителя ассоциации структур безопасности «Русь», эксперта по безопасности Романа Насонова, охранник школы или техникума имеет возможность остановить человека с оружием.

«Он должен это сделать. Следует заранее проводить тренировки таких действий. Для большей эффективности, лучше применять меры в строго ограниченном пространстве и находиться под контролем охранника. Например, в узком проходе между металлическими дверями, которые можно заблокировать», — отмечает Роман Насонов в комментарии aif.ru.

По словам эксперта, закон не обязывает охранника жертвовать своей жизнью, однако, если кто и может спасти детей и учителей, то только он.

«Конечно, сотрудник охраны не обязан жертвовать своей жизнью и здоровьем. Ни один закон не требует этого. Однако многие из них — взрослые люди, которые видят перед собой преступника, чьи действия незаконны и угрожают жизням детей. Охранник, как взрослый человек, не может оставаться в стороне. В этом здании, на этой территории, в этой школе нет никого, кто был бы лучше подготовлен к такой ситуации. Учителя и студенты техникума не имеют такой подготовки и не смогут защитить себя. Сотрудник охраны из Анапы проявил героизм», — сказал Роман Насонов.

По словам эксперта, всё зависит от личных качеств сотрудника безопасности, его патриотизма, готовности действовать и, конечно, отсутствия трусости.

Семья охранника, погибшего при стрельбе в техникуме Анапы, получит медицинскую, социальную и психологическую помощь. Об этом сообщила мэр Светлана Маслова.

Студент открыл стрельбу в техникуме, пострадали три человека. Нападавший задержан. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что охранник проявил героизм, не дав нападавшему пройти дальше. По факту нападения возбуждено уголовное дело.

