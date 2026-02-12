Вашингтон
Жительница Красноярского края заплатит 100 тысяч за мнимую прописку подруги

Жительница Богучан прописала в своем доме подругу и ее детей.

Источник: Комсомольская правда

Богучанский районный суд вынес приговор в отношении 40-летней жительницы за фиктивную прописку пяти человек. Cотрудники полиции при мониторинге установили, что одна семья действительно проживает по указанному адресу в Богучанах, а о прописанной там многодетной женщине информации не поступило. Фиктивная прописка подтвердилась во время проверки. Хозяйка квартиры рассказала, что ее 31-летняя подруга попросила оформить ей и ее четверым детям временную прописку, чтобы получать повышенные пособия в связи с «проживанием» на территории, приравненной к районам Крайнего Севера. Женщина не смогла отказать.

Дознаватели завели уголовное дело по статье: «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания». Жительнице края назначили 100 тысяч рублей штрафа. Многодетную семью же сняли с учета. Кроме того, проводится проверка по факту «Мошенничества при получении выплат».