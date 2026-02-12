Вашингтон
Жителей Котлубани эвакуируют из-за угрозы взрыва на объекте Минобороны

В Волгоградской области проводится срочная эвакуация жителей посёлка Котлубань. Причиной стала угроза взрыва на территории объекта Министерства обороны, подвергшегося ракетному обстрелу Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Источник: Life.ru

«В целях обеспечения безопасности гражданского населения от угрозы детонации во время пожаротушения объявлена и ведётся эвакуация населения близлежащего населённого пункта Котлубань», — приводят его слова в Telegram-канале областного правительства.

Напомним, ранее Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар ракетами по Волгоградской области, в результате чего произошло возгорание на объекте Минобороны недалеко от посёлка Котлубань. Для обеспечения безопасности также развёрнуты пункты временного размещения в районном доме культуры и спортивной школе Городищенского района. Автобусы доставляют местных жителей в безопасные места.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.