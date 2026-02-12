Жителей Котлубани эвакуируют из-за угрозы взрыва на объекте Минобороны

«В целях обеспечения безопасности гражданского населения от угрозы детонации во время пожаротушения объявлена и ведётся эвакуация населения близлежащего населённого пункта Котлубань», — приводят его слова в Telegram-канале областного правительства.
Напомним, ранее Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар ракетами по Волгоградской области, в результате чего произошло возгорание на объекте Минобороны недалеко от посёлка Котлубань. Для обеспечения безопасности также развёрнуты пункты временного размещения в районном доме культуры и спортивной школе Городищенского района. Автобусы доставляют местных жителей в безопасные места.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.