Мусоропровод загорелся в многоэтажке Комсомольска-на-Амуре

За минувшие сутки в Хабаровском крае серьезных чрезвычайных ситуаций не произошло, однако спасателям пришлось работать сразу на нескольких пожарах. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Самый крупный пожар случился в селе Корсаково-1 Хабаровского района. Там загорелся деревянный гараж на частной территории — внутри находился трехколесный мотоцикл. Пламя охватило 30 квадратных метров, пожарные справились с огнем за 51 минуту. Хозяин получил ожоги, медики оказали ему помощь на месте. Причины возгорания выясняются, сообщили в МЧС Хабаровского края.
В Комсомольске-на-Амуре пожарные расчеты тушили мусоропровод в многоэтажке на Бульваре Юности. Задымление ликвидировали за 17 минут, эвакуировать жильцов не пришлось, никто не пострадал.
Всего за сутки подразделения пожарной охраны реагировали на 8 техногенных пожаров, половина из них — в жилье. Спасатели МЧС один раз выезжали на аварийно-спасательные работы, еще три раза — для ликвидации последствий ДТП.
В крае продолжают функционировать 21 ледовая переправа.