Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мусоропровод загорелся в многоэтажке Комсомольска-на-Амуре

За сутки в Хабаровском крае произошло 8 пожаров, один человек пострадал.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие сутки в Хабаровском крае серьезных чрезвычайных ситуаций не произошло, однако спасателям пришлось работать сразу на нескольких пожарах. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Самый крупный пожар случился в селе Корсаково-1 Хабаровского района. Там загорелся деревянный гараж на частной территории — внутри находился трехколесный мотоцикл. Пламя охватило 30 квадратных метров, пожарные справились с огнем за 51 минуту. Хозяин получил ожоги, медики оказали ему помощь на месте. Причины возгорания выясняются, сообщили в МЧС Хабаровского края.

В Комсомольске-на-Амуре пожарные расчеты тушили мусоропровод в многоэтажке на Бульваре Юности. Задымление ликвидировали за 17 минут, эвакуировать жильцов не пришлось, никто не пострадал.

Всего за сутки подразделения пожарной охраны реагировали на 8 техногенных пожаров, половина из них — в жилье. Спасатели МЧС один раз выезжали на аварийно-спасательные работы, еще три раза — для ликвидации последствий ДТП.

В крае продолжают функционировать 21 ледовая переправа.