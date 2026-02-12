Вашингтон
На объекте Минобороны в Волгоградской области возник пожар после атаки БПЛА

В Волгоградской области отразили атаку БПЛА, в результате чего возник пожар на объекте Минобороны.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о ракетной атаке на регион, которая произошла ночью. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его информации, подразделения противовоздушной обороны отразили удар, однако в результате падения обломков на территории одного из объектов Министерства обороны неподалёку от посёлка Котлубань возник пожар.

К тушению возгорания привлечены силы региональных противопожарных служб, МЧС и военного ведомства. На данный момент сведений о пострадавших или повреждении гражданской инфраструктуры не поступало, ситуация находится под контролем оперативных служб.

В целях безопасности и для предотвращения возможной детонации во время ликвидации последствий было принято решение об эвакуации жителей близлежащего населённого пункта Котлубань. Местные власти организовали вывоз людей из зоны потенциального риска.

Ранее в Мичуринске Тамбовской области произошла атака беспилотных летательных аппаратов, в результате которой пострадали два человека.

