На объекте Минобороны в Волгоградской области возник пожар после атаки БПЛА

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о ракетной атаке на регион, которая произошла ночью. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его информации, подразделения противовоздушной обороны отразили удар, однако в результате падения обломков на территории одного из объектов Министерства обороны неподалёку от посёлка Котлубань возник пожар.
К тушению возгорания привлечены силы региональных противопожарных служб, МЧС и военного ведомства. На данный момент сведений о пострадавших или повреждении гражданской инфраструктуры не поступало, ситуация находится под контролем оперативных служб.
В целях безопасности и для предотвращения возможной детонации во время ликвидации последствий было принято решение об эвакуации жителей близлежащего населённого пункта Котлубань. Местные власти организовали вывоз людей из зоны потенциального риска.
Ранее в Мичуринске Тамбовской области произошла атака беспилотных летательных аппаратов, в результате которой пострадали два человека.