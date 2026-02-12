В Тюмени после взрыва баллона в гараже погиб человек

ТЮМЕНЬ, 12 февраля. /ТАСС/. Взрыв газового баллона произошел в гаражном кооперативе в Тюмени, один человек погиб, шесть гаражей были повреждены на площади 100 кв. м. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области.