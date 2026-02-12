Вашингтон
В Тюмени после взрыва баллона в гараже погиб человек

ТЮМЕНЬ, 12 февраля. /ТАСС/. Взрыв газового баллона произошел в гаражном кооперативе в Тюмени, один человек погиб, шесть гаражей были повреждены на площади 100 кв. м. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области.

Источник: РИА "Новости"

«Поступило сообщение о взрыве газового баллона в гаражном кооперативе “Суходольская 1” по адресу: город Тюмень, улица Широтная, дом 108 корпус 3, строение 3. Произошел взрыв газобаллонного оборудования, установленного в автомобиле на втором этаже двухэтажного гаража, в результате взрыва повреждены 6 гаражей на площади 100 кв. м. Погиб один человек, травмированных нет», — говорится в сообщении.