Охранника из Анапы, спасшего учеников, могут дважды наградить посмертно

В Анапе увековечат память героя: охранника Николая Замараева, погибшего при стрельбе в техникуме, наградят посмертно. Установят мемориальную доску. Эксперты и губернатор поддержали инициативу. Семье погибшего окажут помощь.

Источник: Аргументы и факты

Погибшего охранника в техникуме Анапы могут дважды наградить посмертно и установить памятную доску с его именем. Об этом сказал руководитель ассоциации структур безопасности Роман Насонов.

Ранее стало известно о гибели 55-летнего охранника Николая Замараева, который встал на пути студента, ворвавшегося с ружьем в учебное заведение.

Пострадали три человека, нападавший задержан. Охранник проявил героизм, первым приняв удар и вызвав полицию. Губернатор Вениамин Кондратьев подтвердил его гибель.

Николай Замараев заслуживает награды посмертно, отметил в комментарии aif.ru руководитель ассоциации структур безопасности «Русь», эксперт по безопасности Роман Насонов.

«Предполагаемое награждение гражданина России зависит от его статуса. Если бы он был военнослужащим, ходатайство о награждении написал бы командир части и вышестоящие инстанции. В таких случаях, как этот, ходатайство исходит от руководителя субъекта федерации», — отмечает Роман Насонов.

Далее документы уходят в администрацию президента. Также может быть рассмотрена возможность вручения ведомственной награды от Росгвардии.

«А также, может быть, и ведомственная награда Росгвардии. Здесь решения принимает директор этого ведомства. За один и тот же поступок могут быть вручены две награды, если следующая награда имеет более высокий статус. Я думаю, это вполне возможно. Этот человек действительно совершил героический поступок, и его нужно наградить», — говорит специалист.

Эксперт предложил и еще одну меру увековечения памяти — установление памятной доски в здании техникума.

«А если бы ещё установили памятную доску на входе в школу с его изображением и описанием подвига, это было бы достойным решением», — прокомментировал Роман Насонов.

Семье охранника, погибшего в техникуме Анапы во время стрельбы, окажут медицинскую, социальную и психологическую помощь. Об этом сообщила мэр Светлана Маслова.

