Охранника из Анапы, спасшего учеников, могут дважды наградить посмертно

«А также, может быть, и ведомственная награда Росгвардии. Здесь решения принимает директор этого ведомства. За один и тот же поступок могут быть вручены две награды, если следующая награда имеет более высокий статус. Я думаю, это вполне возможно. Этот человек действительно совершил героический поступок, и его нужно наградить», — говорит специалист.