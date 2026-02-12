Семью Усольцевых могли видеть незадолго до исчезновения

Депутат добавил, что личности этих свидетелей пока не разглашаются — неизвестно ни их имена, ни точное количество. Однако сам факт официально зафиксирован: Усольцевы точно выходили на тропу к Буратинке, примерно в 400 метрах от оставленного автомобиля. Именно там маршрут раздваивается: одна тропа ведёт к Буратинке, другая — к Мальвинке.