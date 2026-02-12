Семью Усольцевых могли видеть незадолго до исчезновения

В деле о пропавшей семье Усольцевых продолжают сталкиваться противоположные свидетельские показания. Некоторые очевидцы утверждают, что супруги с дочерью ушли в лес в стороне от предполагаемого маршрута, однако представители официальных структур настаивают на ином.
Красноярский депутат Алексей Кулеш рассказал, есть ли доказательства того, что Усольцевы пошли именно на гору Буратинка, пишет aif.ru.
Как отмечают журналисты, один из очевидцев якобы видел, как Усольцевы уходили в тайгу.
По словам Алексея Кулеша, есть как минимум одна группа туристов, которая видела Усольцевых в самом начале тропы, ведущей к скале Буратинка. Эта информация подтверждена и представителями Следственного комитета, и добровольцами отряда «ЛизаАлерт».
Депутат добавил, что личности этих свидетелей пока не разглашаются — неизвестно ни их имена, ни точное количество. Однако сам факт официально зафиксирован: Усольцевы точно выходили на тропу к Буратинке, примерно в 400 метрах от оставленного автомобиля. Именно там маршрут раздваивается: одна тропа ведёт к Буратинке, другая — к Мальвинке.
Напомним, что семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года во время туристического похода в окрестностях посёлка Кутурчин в Партизанском районе Красноярского края. По факту их исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, однако приоритетной версией следствия остаётся несчастный случай. Активная фаза поисков с привлечением крупных сил была свёрнута 12 октября 2025 года из-за ухудшения погодных условий.
Недавно правоохранители совместно со спасателями возобновляли поиски Усольцевых. Однако это не дало никаких результатов.