В Узбекистане осудили кибермошенников, обманувших россиян на миллионы рублей

По данным следствия, группировку возглавлял 40-летний житель города Ферганы. Арендуя помещения в Фергане и Ташкенте, участники действовали под видом «колл-центров». Используя информационные технологии, злоумышленники незаконно получили доступ к данным более 70 тысяч клиентов российских компаний, занимающихся торговлей лекарственными средствами и биологически активными добавками.
Далее специально обученные операторы через SIP-телефонию и приложение Zoiper обзванивали преимущественно пожилых граждан. Представляясь сотрудниками правоохранительных органов и банков, они убеждали жертв в том, что компания якобы реализовала некачественные препараты, и клиентам полагается компенсация в размере от 500 до 580 тысяч рублей.
Однако для получения «выплаты» гражданам предлагалось предварительно оплатить «налог» — от 5 до 20 тысяч рублей. В результате потерпевшие перечислили на банковские карты, подконтрольные участникам группы, свыше 9,5 млн российских рублей (свыше 1,5 млрд сумов).
Кроме того, трое участников группировки без лицензии осуществляли операции с криптоактивами, общий оборот которых составил около 470 тысяч долларов.
Суд по уголовным делам признал членов организованной преступной группы виновными по ряду статей Уголовного кодекса — мошенничество (ст. 168), легализация доходов, полученных от преступной деятельности (ст. 243), незаконный доступ к сети телекоммуникаций (ст. 278−7) и нарушение законодательства в сфере оборота криптоактивов (ст. 278−8).
21 участник группировки приговорён к лишению свободы на сроки от 3 лет 6 месяцев до 9 лет 6 месяцев.
Остальным 13 фигурантам назначено наказание в виде ограничения свободы на срок от 4 лет 3 месяцев до 4 лет 6 месяцев с применением штрафов.
Материальный ущерб, причинённый потерпевшим, подлежит взысканию в установленном порядке.