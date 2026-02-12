Вашингтон
Иностранец с автоматом попал на видео в Ташкентской области: возбуждено дело

Vaib.uz (новости Узбекистана. 12 февраля). Накануне в соцсетях появилось странное видео, снятое в Ташкентской области. На кадрах иностранец, предположительно гражданин Китая, стреляет по пластиковым бутылкам из оружия, внешне похожего на автомат. Пользователи предположили, что в руках у мужчины мог находиться боевой АК-74 с оптическим прицелом.

Источник: Vaib.Uz

Ролик быстро разлетелся по Telegram-каналам и вызвал бурное обсуждение. Главный вопрос, который задавали комментаторы: как вообще подобное возможно?

В ГУВД Ташкентской области сообщили, что личности всех лиц, запечатлённых на видео, были установлены.

По данным правоохранителей, 20 января местный житель передал принадлежащее ему оружие (разрешение оформлено в установленном порядке) своему знакомому для использования на территории области. Однако передача оружия другому лицу является нарушением законодательства.

Отмечается, что в ходе стрельбы вреда людям или животным причинено не было.

В настоящее время по данному факту оформлены материалы по статье 220 Кодекса об административной ответственности (нарушение правил оборота оружия и боеприпасов). Оружие и боеприпасы изъяты в установленном порядке.

По итогам проверки будет принято законное решение. Дополнительная информация будет сообщена позже. Остаётся надеяться, что подобные случаи будут жёстко пресекаться. Всё-таки Узбекистан — не Дикий Запад, где можно устраивать стрельбу ради развлечения.

Напомним, что это уже не первый резонансный случай с участием граждан Китая в нашей стране. Ранее трое иностранцев пытались использовать сумы в качестве зажигалки, а ещё один мужчина оказался в центре скандала после того, как обливал кипятком кошку.