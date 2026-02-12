Карты раскрыты: суд поставил точку в деле подпольного казино в Иркутске

IrkutskMedia, 12 февраля. Куйбышевский районный суд вынес приговор девятерым жителям Иркутской области, признанным виновными в организации незаконных азартных игр. Суд установил, что с сентября 2020 по февраль 2021 года подсудимые проводили карточные и компьютерные игры в нежилом помещении на территории города, не относящейся к разрешённой игорной зоне, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
На скамье подсудимых оказались восемь мужчин и одна женщина в возрасте от 27 до 55 лет. Материалы уголовного дела заняли более 50 томов.
Пятеро фигурантов признаны виновными по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, ещё четверо — по ч. 2 той же статьи. С учётом обстоятельств дела, данных о личности подсудимых и иных факторов суд назначил всем условное лишение свободы сроком от 2 до 3 лет с испытательным сроком от 2 до 3 лет. Дополнительно каждому осуждённому назначен штраф.
В доход государства с каждого фигуранта конфисковано более 100 тысяч рублей — средства, полученные в результате преступной деятельности. Также конфискованы игровое оборудование, фишки, карты, наличные деньги и мобильные телефоны, использовавшиеся при организации азартных игр. Всё изъятое обращено в собственность государства. Приговор в законную силу пока не вступил.
Ранее в Иркутске было рассмотрено дело о взыскании суммы ущерба, причиненного в результате организации незаконного игорного бизнеса с 2012 по 2016 годы в цокольном этаже здания на улице Литвинова. Было установлено, что в результате преступной деятельности фигуранты получили нелегальный доход в размере не менее 194 млн рублей, который добровольно виновными лицами не был возмещен.