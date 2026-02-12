Карты раскрыты: суд поставил точку в деле подпольного казино в Иркутске

Ранее в Иркутске было рассмотрено дело о взыскании суммы ущерба, причиненного в результате организации незаконного игорного бизнеса с 2012 по 2016 годы в цокольном этаже здания на улице Литвинова. Было установлено, что в результате преступной деятельности фигуранты получили нелегальный доход в размере не менее 194 млн рублей, который добровольно виновными лицами не был возмещен.