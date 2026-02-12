Вашингтон
ПВО отразила атаки БПЛА в трех районах Ростовской области

При атаке беспилотников на Ростовскую область никто не пострадал.

Источник: Аргументы и факты

В ночное время суток при отражении атаки на Ростовскую область были сбиты беспилотные летательные аппараты в трех муниципальных образованиях. Об этом в своем Telegram-канале проинформировал глава региона Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что БПЛА сбиты на территориях Тарасовского, Шолоховского и Миллеровского районов. Сообщений о пострадавших и на земле не поступало.

«Информация будет уточняться. Беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны!» — заявил он.

Ранее сообщалось, что на объекте Минобороны в Волгоградской области возник пожар после атаки БПЛА.

