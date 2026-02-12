ПВО отразила атаки БПЛА в трех районах Ростовской области

В ночное время суток при отражении атаки на Ростовскую область были сбиты беспилотные летательные аппараты в трех муниципальных образованиях. Об этом в своем Telegram-канале проинформировал глава региона Юрий Слюсарь.
Он уточнил, что БПЛА сбиты на территориях Тарасовского, Шолоховского и Миллеровского районов. Сообщений о пострадавших и на земле не поступало.
«Информация будет уточняться. Беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны!» — заявил он.
Ранее сообщалось, что на объекте Минобороны в Волгоградской области возник пожар после атаки БПЛА.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше