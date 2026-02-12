Эксперт предупредил о новой волне звонков на городские телефоны от мошенников

Дополнительным фактором риска эксперт назвал аудиторию. Владельцами домашних аппаратов чаще остаются пожилые люди и дети. При этом сам формат звонка «на домашний» вызывает больше доверия. Граждане реже используют этот номер как контактный и считают, что на него могут обращаться только знакомые или официальные структуры.