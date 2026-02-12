Вашингтон
В Абакане без теплоснабжения остались 14 тысяч человек

В Абакане приостановлено теплоснабжение в 62 многоквартирных жилых домах, а также в четырёх социально значимых объектах. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Республике Хакасия.

Источник: Life.ru

«По состоянию на 06:00 (крск) под отключением находятся 62 многоквартирных жилых дома (14 000 человек), 4 социально значимых объекта (детский сад “Варенька”, детский сад “Иванушка”, МБОУ СОШ № 29, МБОУ СОШ № 31). Причина отключения — устранение утечки на магистральном трубопроводе. Ведутся ремонтные работы», — говорится в сообщении.

А ранее Федеральная антимонопольная служба России начала проверки тарифов на коммунальные услуги после сообщений о возможном завышении цен. Речь идёт об электро-, тепло-, газо- и водоснабжении, а также водоотведении. Уже стартовали проверки в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО — специалисты изучают, насколько экономически обоснованы расходы, заложенные в тарифы.

