В Абакане без теплоснабжения остались 14 тысяч человек

А ранее Федеральная антимонопольная служба России начала проверки тарифов на коммунальные услуги после сообщений о возможном завышении цен. Речь идёт об электро-, тепло-, газо- и водоснабжении, а также водоотведении. Уже стартовали проверки в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО — специалисты изучают, насколько экономически обоснованы расходы, заложенные в тарифы.