В Абакане без теплоснабжения остались 14 тысяч человек

«По состоянию на 06:00 (крск) под отключением находятся 62 многоквартирных жилых дома (14 000 человек), 4 социально значимых объекта (детский сад “Варенька”, детский сад “Иванушка”, МБОУ СОШ № 29, МБОУ СОШ № 31). Причина отключения — устранение утечки на магистральном трубопроводе. Ведутся ремонтные работы», — говорится в сообщении.
А ранее Федеральная антимонопольная служба России начала проверки тарифов на коммунальные услуги после сообщений о возможном завышении цен. Речь идёт об электро-, тепло-, газо- и водоснабжении, а также водоотведении. Уже стартовали проверки в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО — специалисты изучают, насколько экономически обоснованы расходы, заложенные в тарифы.
