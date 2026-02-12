Вашингтон
Задержан замгубернатора Челябинской области Фалейчик

Задержание Фалейчика связано с его прежней работой на посту главы Копейского городского округа.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области задержан заместитель губернатора Андрей Фалейчик. Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер, уточнив, что задержание связано с его прежней работой на посту главы Копейского городского округа.

По словам губернатора, речь идет о следственных действиях, касающихся периода, когда Фалейчик возглавлял администрацию Копейска. Текслер отметил, что воздерживается от преждевременных оценок и рассчитывает на объективное расследование.

«Действующая администрация Копейска окажет следственным органам всё необходимое содействие. Моя позиция проста: если его вина будет установлена, то он ответит по всей строгости закона. Без поправок на чины и звания», — написал губернатор в Telegram-канале.