Силовики задержали заместителя губернатора Челябинской области Фалейчика

Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика. Об этом в четверг, 12 февраля, сообщил глава региона Алексей Текслер в Telegram-канале.
По его словам, расследование по делу касается периода, когда чиновник занимал пост главы Копейского городского округа.
— Воздержусь от оценок, уверен, что следствие объективно разберется. Отмечу, что администрация Копейска окажет следственным органам все необходимое содействие, — добавил Текслер в публикации.
До этого бывшего заместителя министра экономического развития Челябинска Антона Бахаева отправили в колонию на восемь лет. Чиновник оказался под следствием в 2018 году из-за дела о мошенничестве.
22 января правоохранительные органы также задержали министра транспорта Краснодарского края Алексея Переверзева. Его подозревают в причастности к коррупционным преступлениям.