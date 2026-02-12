Вашингтон
Силовики задержали заместителя губернатора Челябинской области Фалейчика

Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика. Об этом в четверг, 12 февраля, сообщил глава региона Алексей Текслер в Telegram-канале.

По его словам, расследование по делу касается периода, когда чиновник занимал пост главы Копейского городского округа.

— Воздержусь от оценок, уверен, что следствие объективно разберется. Отмечу, что администрация Копейска окажет следственным органам все необходимое содействие, — добавил Текслер в публикации.

До этого бывшего заместителя министра экономического развития Челябинска Антона Бахаева отправили в колонию на восемь лет. Чиновник оказался под следствием в 2018 году из-за дела о мошенничестве.

22 января правоохранительные органы также задержали министра транспорта Краснодарского края Алексея Переверзева. Его подозревают в причастности к коррупционным преступлениям.