Замгубернатора Челябинской области задержали по подозрению во взятках

Заместитель губернатора Челябинской области Андрей Фалейчик задержан. Об этом информирует корреспондент агентства новостей «Доступ». Информацию подтвердил глава региона Алексей Текслер.
По словам губернатора, следственные действия связаны с предыдущим местом работы Фалейчика — периодом, когда он возглавлял Копейский городской округ. Текслер заявил, что воздерживается от оценок и рассчитывает на объективность следствия. Он также сообщил, что администрация Копейска окажет необходимое содействие правоохранительным органам.
Глава региона подчеркнул, что в случае установления вины чиновник понесет ответственность без учета занимаемых должностей.
По данным источника «Известий», Фалейчик был задержан сотрудниками управления ФСБ по Челябинской области совместно с главным следственным управлением Следственного комитета России. Речь идет о расследовании по факту получения взятки в особо крупном размере от директора организации детского отдыха «Юность».
Источник утверждает, что чиновник совершал действия в интересах этой структуры. По версии следствия, взятки предприниматель передавал систематически — сначала в период руководства Копейском, затем после назначения Фалейчика на должность заместителя губернатора.
Пост вице-губернатора, курирующего строительный и инфраструктурный блок региона, Фалейчик занимает с апреля 2024 года. До этого он несколько лет руководил администрацией Копейска.
