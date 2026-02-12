Замгубернатора Челябинской области задержали по подозрению во взятках

По словам губернатора, следственные действия связаны с предыдущим местом работы Фалейчика — периодом, когда он возглавлял Копейский городской округ. Текслер заявил, что воздерживается от оценок и рассчитывает на объективность следствия. Он также сообщил, что администрация Копейска окажет необходимое содействие правоохранительным органам.