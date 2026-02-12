Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силовики задержали заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика

Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика. Расследование связано с периодом его работы главой Копейского городского округа, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Алексей Текслер.

Источник: Life.ru

«Сегодня утром задержан заместитель губернатора Андрей Фалейчик. Речь идёт о следственных действиях, связанных с его прежнем местом работы — главы Копейского городского округа. Воздержусь от оценок, уверен, что следствие объективно разберётся. Отмечу, что действующая администрация Копейска окажет следственным органам все необходимое содействие», — уточнил Текслер.

По данным телеграм-канала SHOT, Фалейчика подозревают в коррупции и получении взяток. По версии следствия, чиновник задержан за получение особо крупной взятки от директора организации детского отдыха. Вознаграждение предназначалось за действия в её интересах при передаче имущественного комплекса муниципального лагеря «Юность» в долгосрочную аренду. Задержанного планируют доставить в Москву для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

Андрей Фалейчик с февраля 2019 года был заместителем главы Копейска по жилищно-коммунальным вопросам, в июне того же года был выбран главой города. 10 апреля 2024 года он был назначен заместителем губернатора Челябинской области и курировал сферу ЖКХ.

Ранее Мосгорсуд принял решение отменить обращение в доход государства земельного участка и жилого дома, которые ранее были конфискованы в рамках дела бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Напомним, что Тимур Иванов был задержан 23 апреля 2024 года по подозрению в коррупции. Уже на следующий день суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, и в дальнейшем арест неоднократно продлевался. Следственные органы инкриминируют бывшему заместителю министра обороны получение взятки в особо крупном размере. Согласно данным Life.ru, сумма незаконного вознаграждения превышает 4,1 миллиарда рублей.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Тимур Иванов: от кресла замминистра до тюремного срока
Тимур Иванов прославился как влиятельный управленец и фигура светской хроники, попадавший в рейтинги самых богатых силовиков. В 2025 году Иванов был осужден и приговорен к 13 годам колонии по делу о коррупции и хищениях. Детали его биографии — читайте в материале.
Читать дальше