Силовики задержали заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика

«Сегодня утром задержан заместитель губернатора Андрей Фалейчик. Речь идёт о следственных действиях, связанных с его прежнем местом работы — главы Копейского городского округа. Воздержусь от оценок, уверен, что следствие объективно разберётся. Отмечу, что действующая администрация Копейска окажет следственным органам все необходимое содействие», — уточнил Текслер.
По данным телеграм-канала SHOT, Фалейчика подозревают в коррупции и получении взяток. По версии следствия, чиновник задержан за получение особо крупной взятки от директора организации детского отдыха. Вознаграждение предназначалось за действия в её интересах при передаче имущественного комплекса муниципального лагеря «Юность» в долгосрочную аренду. Задержанного планируют доставить в Москву для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.
Андрей Фалейчик с февраля 2019 года был заместителем главы Копейска по жилищно-коммунальным вопросам, в июне того же года был выбран главой города. 10 апреля 2024 года он был назначен заместителем губернатора Челябинской области и курировал сферу ЖКХ.
Ранее Мосгорсуд принял решение отменить обращение в доход государства земельного участка и жилого дома, которые ранее были конфискованы в рамках дела бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Напомним, что Тимур Иванов был задержан 23 апреля 2024 года по подозрению в коррупции. Уже на следующий день суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, и в дальнейшем арест неоднократно продлевался. Следственные органы инкриминируют бывшему заместителю министра обороны получение взятки в особо крупном размере. Согласно данным Life.ru, сумма незаконного вознаграждения превышает 4,1 миллиарда рублей.
