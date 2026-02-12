Силовики задержали заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика

Ранее Мосгорсуд принял решение отменить обращение в доход государства земельного участка и жилого дома, которые ранее были конфискованы в рамках дела бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Напомним, что Тимур Иванов был задержан 23 апреля 2024 года по подозрению в коррупции. Уже на следующий день суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, и в дальнейшем арест неоднократно продлевался. Следственные органы инкриминируют бывшему заместителю министра обороны получение взятки в особо крупном размере. Согласно данным Life.ru, сумма незаконного вознаграждения превышает 4,1 миллиарда рублей.