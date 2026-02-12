Названа причина задержания замглавы Челябинской области Фалейчика

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали заместителя губернатора региона Андрея Фалейчика по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По данным следствия, Фалейчик был задержан сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области совместно с Главным следственным управлением Следственного комитета РФ.
Фалейчик подозревается в получении взятки от директора ООО «Юность» Блейзера за совершение действий в интересах компании при передаче имущественного комплекса муниципального детского лагеря «Юность», принадлежащего Копейскому городскому округу, в долгосрочную аренду.
Накануне о задержании Фалейчика сообщил глава региона Алексей Текслер. Губернатор уточнил, что задержание связано с его прежней работой на посту главы Копейского городского округа.