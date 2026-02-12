Вашингтон
Силы ПВО сбили за ночь 106 украинских беспилотников над регионами РФ

Силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 106 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом в четверг, 12 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, 24 дрона сбили над Белгородской областью, 21 — над Брянской, 19 — над Воронежской и 13 — над Тамбовской.

Также девять БПЛА ликвидировали над Нижегородской областью, пять — над Крымом, четыре — над Азовским морем.

Три беспилотника уничтожили над Ростовской областью, два — над Липецкой, по одному — над территориями Курской, Тульской, Смоленской, Волгоградской областей, Краснодарского края и акваторией Черного моря.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 106 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — цитирует заявление МО РФ ТАСС.

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что в результате ночной атаки 12 февраля на Мичуринск пострадали два человека. Также в результате падения дронов ВСУ повреждены несколько зданий, загорелся магазин.

В ту же ночь ВСУ атаковали Брянскую область реактивными беспилотниками. Очевидцы сообщили о взрывах и возгорании в одном из районов, а также о перебоях с электроэнергией, написал Telegram-канал Shot. Над регионом работали силы противовоздушной обороны.

