В Амурской области в ДТП с автобусами и самосвалом пострадали три человека

Напомним, 9 февраля сообщалось, что на 94-м километре автодороги «Скандинавия» в Ленинградской области 54-летний водитель вышел подкачать колесо у своей машины и погиб в результате наезда грузовика с полуприцепом. Вторым транспортным средством управлял 63-летний мужчина. В управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщили, что по факту происшествия была начата проверка.