В Амурской области в ДТП с автобусами и самосвалом пострадали три человека

В аварии с двумя автобусами и самосвалом в Свободном произошёл разлив дизтоплива из грузовика.

Источник: Аргументы и факты

Три человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии в городе Свободном в Амурской области, сообщил региональный центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

В ДТП участвовали два автобуса и самосвал. Столкновение произошло утром 12 февраля.

«Сообщение поступило в 08:40. На место отправились спасатели свободненской ПСГ Поисково-спасательного отряда Амурской области», — говорится в публикации в Telegram-канале центра.

В результате ДТП пострадали трое водителей. Два человека отказались от медицинской помощи. Водителя самосвала деблокировали спасатели. Его передали медикам в состоянии средней тяжести.

Также вследствие ДТП случился разлив дизельного топлива из грузовика. Последствия инцидента были ликвидированы пожарными.

Напомним, 9 февраля сообщалось, что на 94-м километре автодороги «Скандинавия» в Ленинградской области 54-летний водитель вышел подкачать колесо у своей машины и погиб в результате наезда грузовика с полуприцепом. Вторым транспортным средством управлял 63-летний мужчина. В управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщили, что по факту происшествия была начата проверка.