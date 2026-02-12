В Амурской области в ДТП с автобусами и самосвалом пострадали три человека

Три человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии в городе Свободном в Амурской области, сообщил региональный центр гражданской защиты и пожарной безопасности.
В ДТП участвовали два автобуса и самосвал. Столкновение произошло утром 12 февраля.
«Сообщение поступило в 08:40. На место отправились спасатели свободненской ПСГ Поисково-спасательного отряда Амурской области», — говорится в публикации в Telegram-канале центра.
В результате ДТП пострадали трое водителей. Два человека отказались от медицинской помощи. Водителя самосвала деблокировали спасатели. Его передали медикам в состоянии средней тяжести.
Также вследствие ДТП случился разлив дизельного топлива из грузовика. Последствия инцидента были ликвидированы пожарными.
Напомним, 9 февраля сообщалось, что на 94-м километре автодороги «Скандинавия» в Ленинградской области 54-летний водитель вышел подкачать колесо у своей машины и погиб в результате наезда грузовика с полуприцепом. Вторым транспортным средством управлял 63-летний мужчина. В управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщили, что по факту происшествия была начата проверка.