Корпус колледжа был поврежден при атаке БПЛА в Тамбовской области

В результате атаки украинских БПЛА в Тамбовской области был поврежден учебный корпус колледжа, пишет в своем Telegram-канале глава региона Евгений Первышов.
«Пострадал учебный корпус промышленно-технологического колледжа — произошло возгорание в учебных мастерских. В настоящее время пожар ликвидирован», — говорится в публикации.
Как отметил губернатор, студентов колледжа эвакуировали из общежития в детскую больницу.
Напомним, ранее сегодня сообщалось, что на объекте Минобороны в Волгоградской области возник пожар после атаки БПЛА.
