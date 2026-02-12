Вашингтон
Корпус колледжа был поврежден при атаке БПЛА в Тамбовской области

В результате атаки украинских БПЛА в Тамбовской области был поврежден учебный корпус колледжа, пишет в своем Telegram-канале глава региона Евгений Первышов.

«Пострадал учебный корпус промышленно-технологического колледжа — произошло возгорание в учебных мастерских. В настоящее время пожар ликвидирован», — говорится в публикации.

Как отметил губернатор, студентов колледжа эвакуировали из общежития в детскую больницу.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что на объекте Минобороны в Волгоградской области возник пожар после атаки БПЛА.

