ПВО ночью уничтожила 106 украинских беспилотников

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 106 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
Бойцы сбили 24 БПЛА в Белгородской области, 21 -в Брянской, 19 — в Воронежской, 13 — в Тамбовской. Еще девять дронов уничтожили в Нижегородской области, пять — в Крыму, четыре — над акваторией Азовского моря, три — в Ростовской области, два — в Липецкой, по одному — в Курской, Тульской, Смоленской, Волгоградской областях, Краснодарском крае и над акваторией Черного моря.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.