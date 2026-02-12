Силы ПВО России отразили массированную атаку украинских беспилотников ночью 12 февраля

Российские силы противовоздушной обороны за ночь 12 февраля сбили и уничтожили 106 дронов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства обороны РФ.
Так, 24 беспиотника унитожены в Белгородской области, 21 — в Брянской области, 19 — в Воронежской, 13 — в Тамбовской, 9 — в Нижегородской областях.
Кроме того, пять вражеских беспилотников ликвидировано в Крыму, четыре — над акваторией Азовского моря, три — в Ростовской области, два — в Липецкой области. Еще по одному БПЛА противника уничтожили в Курской, Тульской, Смоленской, Волгоградской областях, Краснодарском крае и над акваторией Черного моря.
Напомним, за минувшие сутки российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 458 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа.
Ране KP.RU писал, что российские силы ПВО уничтожили ночью 11 февраля над регионами страны 108 украинских беспилотников. В Минобороны России отметили, что массированной атаке ВСУ подверглись Волгоградская и Ростовская области.