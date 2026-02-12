Расчёты ПВО за ночь сбили 106 украинских беспилотников над регионами России

Наибольшее количество БПЛА сбито над Белгородской областью — 24, над Брянской — 21, Воронежской — 19. В Тамбовской области уничтожено 13, в Нижегородской — 9, в Крыму — 5. Над акваторией Азовского моря сбито 4 цели, в Ростовской области — 3, в Липецкой области — 2. По одному беспилотнику уничтожено над Курской, Тульской, Смоленской, Волгоградской областями, Краснодарским краем и Чёрным морем.
Ранее в Волгоградской области в целях обеспечения безопасности гражданских власти провели эвакуацию жителей посёлка Котлубань. Причиной стала угроза взрыва на территории объекта Министерства обороны, подвергшегося ракетному обстрелу Вооружённых сил Украины. В Городищенском районе были развёрнуты пункты временного размещения в районном доме культуры и спортивной школе.
