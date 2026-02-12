Опубликованы фото момента задержания замгубернатора Челябинской области

Сегодня, 12 февраля 2026 года, сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали заместителя главы региона Андрея Фалейчика. Опубликованы фотографии с момента задержания.
Чиновника задержали прямо на рабочем месте.
По информации источников в силовых структурах, Андрея Фалейчика подозревают в получении крупной взятки от директора компании, занимавшейся детским отдыхом.
В настоящее время проводятся обыски по местам жительства и работы подозреваемого. Как ожидается, чиновника доставят в Москву для дальнейшего избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.
Глава региона Алексей Текслер высказал свою позицию насчёт задержания своего заместителя сотрудниками ФСБ. По словам губернатора, речь идёт о следственных действиях, связанных с прежним местом работы Фалейчика, ранее занимавшего пост главы Копейского городского округа.
«Воздержусь от оценок, уверен, что следствие объективно разберется. Отмечу, что действующая администрация Копейска окажет следственным органам всё необходимое содействие. Моя позиция проста: если его вина будет установлена, то он ответит по всей строгости закона. Без поправок на чины и звания», — прокомментировал он в своём Telegram-канале.