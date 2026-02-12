В Красноярске осудят двух членов банды Малиновского за жестокое избиение

По версии следствия, вечером 2 февраля 2023 года у фитнес-центра на улице 8 Марта в Красноярске разгорелся конфликт. Банда, насчитывавшая не менее 14 человек, напала на двух молодых людей 24 и 27 лет. Злоумышленники наносили потерпевшим множественные удары руками, ногами, а также подручными предметами по голове и туловищу. Оба пострадавших получили серьёзные травмы.