Вашингтон
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске осудят двух членов банды Малиновского за жестокое избиение

С июня 2023 года обвиняемые находились в федеральном розыске.

Источник: Freepik

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух жителей Красноярска — членов банды Ярослава Малиновского. Мужчинам предъявлено обвинение в хулиганстве, совершённом организованной группой. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

По версии следствия, вечером 2 февраля 2023 года у фитнес-центра на улице 8 Марта в Красноярске разгорелся конфликт. Банда, насчитывавшая не менее 14 человек, напала на двух молодых людей 24 и 27 лет. Злоумышленники наносили потерпевшим множественные удары руками, ногами, а также подручными предметами по голове и туловищу. Оба пострадавших получили серьёзные травмы.

С июня 2023 года обвиняемые находились в федеральном розыске, скрываясь на территории страны. Задержать их удалось лишь в сентябре 2025 года. Операцию провели сотрудники УУР ГУ МВД по Красноярскому краю совместно со следователями. Фигуранты были взяты под стражу и с тех пор остаются в СИЗО.

Материалы уголовного дела переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. После этого дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы сообщали, что в Красноярске воспитателя детсада осудили за жестокое обращение с детьми.