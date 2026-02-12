В Красноярске осудят двух членов банды Малиновского за жестокое избиение

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух жителей Красноярска — членов банды Ярослава Малиновского. Мужчинам предъявлено обвинение в хулиганстве, совершённом организованной группой. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
По версии следствия, вечером 2 февраля 2023 года у фитнес-центра на улице 8 Марта в Красноярске разгорелся конфликт. Банда, насчитывавшая не менее 14 человек, напала на двух молодых людей 24 и 27 лет. Злоумышленники наносили потерпевшим множественные удары руками, ногами, а также подручными предметами по голове и туловищу. Оба пострадавших получили серьёзные травмы.
С июня 2023 года обвиняемые находились в федеральном розыске, скрываясь на территории страны. Задержать их удалось лишь в сентябре 2025 года. Операцию провели сотрудники УУР ГУ МВД по Красноярскому краю совместно со следователями. Фигуранты были взяты под стражу и с тех пор остаются в СИЗО.
Материалы уголовного дела переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. После этого дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
