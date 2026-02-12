Одна из жертв нападения на школу на юге Таиланда скончалась после ранения

В городе Хатъяй на юге Таиланда произошло нападение на школу с использованием огнестрельного оружия. В результате инцидента одна из жертв, директор учебного заведения, скончалась от полученных ран. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Таиланда.
Согласно информации, предоставленной Министерством, смерть наступила из-за ранений и значительной кровопотери. Также14-летняя девочка получила огнестрельное ранение и была госпитализирована для проведения операции. Кроме того, ещё одна ученица пострадала, повредив ногу при падении во время попытки убежать от нападавшего.
Ранее газета Khaosod сообщила, что полиция арестовала 18-летнего юношу, который 11 февраля стрелял в школе и захватил в заложники более трёхсот учеников и преподавателей.