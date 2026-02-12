Одна из жертв нападения на школу на юге Таиланда скончалась после ранения

Согласно информации, предоставленной Министерством, смерть наступила из-за ранений и значительной кровопотери. Также14-летняя девочка получила огнестрельное ранение и была госпитализирована для проведения операции. Кроме того, ещё одна ученица пострадала, повредив ногу при падении во время попытки убежать от нападавшего.