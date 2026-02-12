В Петербурге ликвидировали пожар в здании заброшенного кинотеатра

«12 февраля в 00:44 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали», — говорится в сообщении.
Площадь горения составила 150 кв. метров. На месте работали 19 сотрудников МЧС и четыре единицы техники. Специалисты завершили работы в установленное время, дополнительных обращений о происшествии не поступало. В оперативных службах добавили, что информация о пострадавших отсутствует. Причины возгорания устанавливают.
Ранее сообщалось, что в Тамбовской области загорелись мастерские Промышленно-технологического колледжа после удара украинских БПЛА по Мичуринску. Повреждения получил учебный корпус учреждения. В результате происшествия никто не пострадал. Студентов из общежития перевели в детскую больницу для обеспечения безопасности.
