В Петербурге ликвидировали пожар в здании заброшенного кинотеатра

Пожар в неэксплуатируемом здании кинотеатра «Орбита» ликвидировали в Кировском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

«12 февраля в 00:44 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали», — говорится в сообщении.

Площадь горения составила 150 кв. метров. На месте работали 19 сотрудников МЧС и четыре единицы техники. Специалисты завершили работы в установленное время, дополнительных обращений о происшествии не поступало. В оперативных службах добавили, что информация о пострадавших отсутствует. Причины возгорания устанавливают.

Ранее сообщалось, что в Тамбовской области загорелись мастерские Промышленно-технологического колледжа после удара украинских БПЛА по Мичуринску. Повреждения получил учебный корпус учреждения. В результате происшествия никто не пострадал. Студентов из общежития перевели в детскую больницу для обеспечения безопасности.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

