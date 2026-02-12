Вашингтон
В учебных учреждениях Кубани усилят безопасность после стрельбы в Анапе

Минобразования Краснодарского края провело экстренное совещание по усилению антитеррористической защиты в образовательных учреждениях региона. Об этом сообщила глава ведомства Елена Воробьева в своем Telegram-канале.

Источник: Коммерсантъ

По данным министра, дополнительные меры безопасности коснутся как государственных, так и частных школ, училищ, техникумов и колледжей края.

Решение принято после стрельбы 11 февраля в Анапском индустриальном техникуме, где студент открыл огонь в холле здания. Охранник не допустил его в помещение и вызвал полицию, после чего сотрудник погиб. В результате случившегося еще двое получили ранения.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте 17-летнего студента. Он подозревается в убийстве, покушении на убийство двух или более лиц и хищении оружия.