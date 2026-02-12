В Иркутске осудили организаторов подпольного клуба азартных игр

В Иркутске девять человек незаконно организовывали и проводили азартные игры. С сентября 2020 года по февраль 2021 года подсудимые проводили компьютерные и карточные игры в нежилом помещении, не относящемся к игорной зоне. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе судов юрисдикции, возраст участников группы был от 27 до 55 лет.
— Всю группу организаторов признали виновными. Суд назначил им наказание в виде условного лишения свободы сроком от 2 до 3 лет с испытательным сроком. Также каждый осужденный должен выплатить штраф, — уточняется в материалах дела.
Из незаконно полученных денег было конфисковано более 100 тысяч рублей с каждого организатора. Все игровое оборудование, фишки, карты и деньги, обнаруженные в ходе обыска, а также телефоны подсудимых были изъяты.
