Заместителя главы Челябинской области Фалейчика подозревают в получении взяток

ЧЕЛЯБИНСК, 12 февраля. /ТАСС/. Задержанный сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области заместитель губернатора региона Андрей Фалейчик подозревается в том, что получал от бизнесменов взятки на разных этапах своей карьеры. Следствие считает, что по одному из эпизодов сумма взятки превышает 6 млн рублей, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

«В отношении Андрея Фалейчика возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере). Особого внимания заслуживает тот факт, что уголовное дело возбуждено Следственным комитетом Российской Федерации. Дополнительно можно отметить, что это один из эпизодов, где сумма взятки превысила 6 млн рублей», — сказал собеседник агентства.

По его словам, силовики считают, что Фалейчик получил многомиллионную взятку от директора компании за передачу имущественного комплекса муниципального детского лагеря «Юность» в долгосрочную аренду.

Собеседник отметил, что следствие полагает, что фигурант систематически получал взятки от предпринимателей на разных этапах своей карьеры, являясь главой Копейского городского округа, а затем и высокопоставленным чиновником правительства Челябинской области.

По местам проживания и работы фигуранта проводятся обыски. Дело находится в производстве Главного следственного управления СК России. Фалейчика планируют доставить в Москву для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

Андрей Фалейчик родился 29 апреля 1980 года в Челябинске. Окончил Южно-Уральский государственный университет по специальности «инженер-строитель». Работал в ЖКХ, Министерстве по радиационной и экологической безопасности Челябинской области, областном Минстрое. В Копейске он последовательно прошел путь от заместителя главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам до руководителя муниципалитета, с 20 июня 2019 года до 2024-го занимал пост главы Копейского городского округа.