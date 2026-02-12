Заместителя главы Челябинской области Фалейчика подозревают в получении взяток

Андрей Фалейчик родился 29 апреля 1980 года в Челябинске. Окончил Южно-Уральский государственный университет по специальности «инженер-строитель». Работал в ЖКХ, Министерстве по радиационной и экологической безопасности Челябинской области, областном Минстрое. В Копейске он последовательно прошел путь от заместителя главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам до руководителя муниципалитета, с 20 июня 2019 года до 2024-го занимал пост главы Копейского городского округа.