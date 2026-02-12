Подозреваемого во взятке замгубернатора Челябинской области этапируют в Москву

Заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика планируют доставить в Москву для избрания меры пресечения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах региона.
По данным собеседника агентства, в отношении чиновника возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. В настоящее время проходят обыски по месту его жительства и работы. Следствие намерено ходатайствовать о заключении под стражу.
Ранее управление ФСБ по Челябинской области подтвердило задержание Фалейчика, информация об этом была опубликована 12 февраля.
По версии следствия, деньги передавались от руководителя коммерческой структуры за содействие в предоставлении в долгосрочную аренду детского лагеря «Юность», который находился в собственности администрации Копейска.
Директор компании и другие фигуранты, включая бывшего вице-мэра Копейска Андрея Шадрина, ранее уже были привлечены к уголовной ответственности.
Фалейчик занимает пост заместителя губернатора региона и курирует строительный и инфраструктурный блок. Следственные действия продолжаются.
