Подозреваемого во взятке замгубернатора Челябинской области этапируют в Москву

Заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика планируют доставить в Москву для избрания меры пресечения.

Заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика планируют доставить в Москву для избрания меры пресечения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах региона.

По данным собеседника агентства, в отношении чиновника возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. В настоящее время проходят обыски по месту его жительства и работы. Следствие намерено ходатайствовать о заключении под стражу.

Ранее управление ФСБ по Челябинской области подтвердило задержание Фалейчика, информация об этом была опубликована 12 февраля.

По версии следствия, деньги передавались от руководителя коммерческой структуры за содействие в предоставлении в долгосрочную аренду детского лагеря «Юность», который находился в собственности администрации Копейска.

Директор компании и другие фигуранты, включая бывшего вице-мэра Копейска Андрея Шадрина, ранее уже были привлечены к уголовной ответственности.

Фалейчик занимает пост заместителя губернатора региона и курирует строительный и инфраструктурный блок. Следственные действия продолжаются.

