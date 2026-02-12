Вашингтон
Временные ограничения ввели в аэропорту Котласа

Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Котласа. Об этом в четверг, 12 февраля, сообщили в пресс-службе Росавиации.

— Аэропорт Котлас — введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — добавили в Telegram-канале ведомства.

Там также уточнили, что соответствующая мера вводится в связи с необходимостью обеспечить безопасность полетов российской авиации.

До этого столичный аэропорт Домодедово, а также в воздушная гавань Жуковский также не принимали и не выпускали лайнеры.

Кроме того, 28 января сообщалось, что рейсы, отправляющиеся из столичного аэропорта Внуково, могут задерживаться, причиной являлись неблагоприятные погодные условия для осуществления полетов.