В Волгограде простятся с двумя погибшими в ДТП полицейскими

Церемония прощания состоится в ритуальном комплексе в 13−00 ч. В ней планируют принять участие многочисленные сослуживцы погибших правоохранителей.
Напомним, авария произошла 8 февраля под Элистой. Трое сотрудников волгоградской полиции должны были доставить в Волгоград мужчину, находившегося в розыске. В результате столкновения «Лада Гранта» и «Лада Ларгус» погибли двое полицейских и задержанный.
Третий сотрудник полиции был госпитализирован в реанимацию республиканской больницы, где в настоящее время проходят лечение еще два человека, пострадавших в ДТП.