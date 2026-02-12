Вашингтон
В Волгограде простятся с двумя погибшими в ДТП полицейскими

Сегодня, 12 февраля, в Волгограде простятся с двумя сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 8, погибшими в страшном ДТП в Калмыкии — майором полиции Константином Зверевым и лейтенантом полиции Виталием Материкиным.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

Церемония прощания состоится в ритуальном комплексе в 13−00 ч. В ней планируют принять участие многочисленные сослуживцы погибших правоохранителей.

Напомним, авария произошла 8 февраля под Элистой. Трое сотрудников волгоградской полиции должны были доставить в Волгоград мужчину, находившегося в розыске. В результате столкновения «Лада Гранта» и «Лада Ларгус» погибли двое полицейских и задержанный.

Третий сотрудник полиции был госпитализирован в реанимацию республиканской больницы, где в настоящее время проходят лечение еще два человека, пострадавших в ДТП.