Появились кадры допроса стрелявшего в техникуме в Анапе

Официальный Telegram-канал Следственного комитета России обнародовал видеоматериалы допроса 17-летнего жителя Анапы, стрелявшего в местном техникуме.
По данным ведомства, фигурант подозревается в убийстве (п. «б, е, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а, б, е, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ), хищении оружия (ч. 1 ст. 226 УК РФ).
«Подозреваемый задержан и допрошен по обстоятельствам совершенных им преступлений», — говорится в публикации.
Напомним, 11 февраля в техникуме Анапы произошла стрельба, нападавшего задержали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
В результате происшествия погиб охранник. Как отмечали в оперштабе Краснодарского края, его действия помогли избежать жертв среди студентов и преподавателей. Глава Анапы Светлана Маслова назвала героизмом действия охранника техникума.
Также известно, что учащиеся забаррикадировались в аудиториях после того, как услышали выстрелы, и оставались внутри, пока ситуация не стабилизировалась.