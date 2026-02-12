Вашингтон
Появились кадры допроса стрелявшего в техникуме в Анапе

Следком России опубликовал кадры допроса 17-летнего жителя Анапы, стрелявшего в местном техникуме.

Источник: Аргументы и факты

Официальный Telegram-канал Следственного комитета России обнародовал видеоматериалы допроса 17-летнего жителя Анапы, стрелявшего в местном техникуме.

По данным ведомства, фигурант подозревается в убийстве (п. «б, е, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а, б, е, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ), хищении оружия (ч. 1 ст. 226 УК РФ).

«Подозреваемый задержан и допрошен по обстоятельствам совершенных им преступлений», — говорится в публикации.

Напомним, 11 февраля в техникуме Анапы произошла стрельба, нападавшего задержали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В результате происшествия погиб охранник. Как отмечали в оперштабе Краснодарского края, его действия помогли избежать жертв среди студентов и преподавателей. Глава Анапы Светлана Маслова назвала героизмом действия охранника техникума.

Также известно, что учащиеся забаррикадировались в аудиториях после того, как услышали выстрелы, и оставались внутри, пока ситуация не стабилизировалась.