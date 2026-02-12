Задержанного замгубернатора Челябинской области Фалейчика доставят в Москву

Расследованием дела заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика занимается центральный аппарат Следственного комитета РФ. В связи с этим чиновника доставят в Москву, где ему планируется избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом пишет «КП-Челябинск».
Напомним, о задержании Фалейчика сообщил глава региона Алексей Текслер утром в четверг, 12 февраля. Губернатор уточнил, что задержание связано с его прежней работой на посту главы Копейского городского округа. При этом он подчеркнул, что обвиняемый «ответит по всей строгости закона, без поправок на чины и звания».
Фалейчик был задержан сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области совместно с Главным следственным управлением Следственного комитета РФ.
Как позже сообщили, замгубернатора подозревают в получении взятки от директора ООО «Юность» за совершение действий в интересах компании при передаче в долгосрочную аренду имущественного комплекса муниципального детского лагеря «Юность», который принадлежал Копейскому городскому округу.