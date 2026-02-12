Задержанного замгубернатора Челябинской области Фалейчика доставят в Москву

Напомним, о задержании Фалейчика сообщил глава региона Алексей Текслер утром в четверг, 12 февраля. Губернатор уточнил, что задержание связано с его прежней работой на посту главы Копейского городского округа. При этом он подчеркнул, что обвиняемый «ответит по всей строгости закона, без поправок на чины и звания».