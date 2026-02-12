Мэр Харников: дроны ВСУ повредили объекты инфраструктуры в Мичуринске

В Мичуринске Тамбовской области при ночной атаке дронов ВСУ повреждены объекты инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Максим Харников.
На нескольких объектах городской инфраструктуры после ударов БПЛА произошли возгорания. На месте ЧП работают оперативные службы.
Угроза налетов дронов, по словам Харникова, сохраняется. Градоначальник призвал жителей Мичуринска соблюдать осторожность и не публиковать фото- и видеоматериалы с работой систем ПВО и с последствиями атак украинских БПЛА.
Ранее в Минобороны сообщили, что за ночь над регионами РФ сбили 106 дронов ВСУ, в том числе 13 — над Тамбовской областью. В Мичуринске при атаке украинских БПЛА пострадали два человека.