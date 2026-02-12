Вашингтон
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Харников: дроны ВСУ повредили объекты инфраструктуры в Мичуринске

Беспилотники ВСУ нанесли повреждения инфраструктуре Мичуринска.

Источник: Аргументы и факты

В Мичуринске Тамбовской области при ночной атаке дронов ВСУ повреждены объекты инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Максим Харников.

На нескольких объектах городской инфраструктуры после ударов БПЛА произошли возгорания. На месте ЧП работают оперативные службы.

Угроза налетов дронов, по словам Харникова, сохраняется. Градоначальник призвал жителей Мичуринска соблюдать осторожность и не публиковать фото- и видеоматериалы с работой систем ПВО и с последствиями атак украинских БПЛА.

Ранее в Минобороны сообщили, что за ночь над регионами РФ сбили 106 дронов ВСУ, в том числе 13 — над Тамбовской областью. В Мичуринске при атаке украинских БПЛА пострадали два человека.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше