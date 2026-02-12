На Камчатке самолет вернулся в аэропорт вылета из-за трещины на стекле

В Камчатском крае самолет с пассажирами вернулся в аэропорт вылета из-за трещины на лобовом стекле. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.
Инцидент произошел 6 февраля с воздушным судном Як-40, которое должно было следовать по маршруту Петропавловск-Камчатский — Тиличики. На борту находились 12 пассажиров и 4 члена экипажа.
«Во время полета экипаж обнаружил трещину на правом лобовом остеклении и принял решение о возвращении в аэропорт вылета. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет», — отметили в надзорном ведомстве.
Камчатская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов, при которой будет дана оценка подготовке самолета к вылету.
Ранее сообщалось, что самолет, выполнявший рейс из Пхукета в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности.