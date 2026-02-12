Кто такой вице-губернатор Фалейчик, задержанный УФСБ за взятки?

12 февраля 2026 года сотрудники Управления ФСБ России по Челябинской области совместно с представителями Центрального аппарата Следственного комитета РФ задержали заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика.
Его подозревают в получении крупной взятки от директора ООО «Юность» — организации, занимающейся детским отдыхом. Деньги были переданы за содействие в передаче имущественного комплекса муниципального детского лагеря «Юность», принадлежащего Копейскому городскому округу, в долгосрочную аренду. По информации источников, Фалейчик регулярно получал денежные средства от предпринимателя.
Губернатор Алексей Текслер сообщил, что следственные действия связаны с его предыдущей деятельностью на посту главы Копейского городского округа. Губернатор выразил уверенность в объективности расследования и заверил, что действующая администрация Копейска окажет всестороннее содействие следственным органам. Он также подчеркнул, что в случае доказательства вины Фалейчик понесёт ответственность в соответствии с законом, независимо от занимаемой должности.
Андрей Михайлович Фалейчик, уроженец Челябинска, родился 29 апреля 1980 года, российский государственный деятель, ранее занимавший пост заместителя губернатора Челябинской области.
Получив высшее образование по специальности «Инженер-строитель» в Южно-Уральском государственном университете (окончил в 2002 году), Фалейчик начал свою карьеру с должности мастера сантехнических работ в производственном жилищно-ремонтно-эксплуатационном управлении. Затем он перешел на работу главным специалистом в Министерство по радиационной и экологической безопасности Челябинской области.
Карьера.
С 2005 года Андрей Фалейчик занимал различные руководящие должности в региональном Минстрое, включая начальника отдела, заместителя и начальника управления строительства. В марте 2018 года он был назначен заместителем министра — начальником управления этого же министерства. С февраля 2019 года Фалейчик возглавлял жилищно-коммунальный блок в администрации Копейского городского округа.
После отставки мэра Владимира Можина в марте 2019 года, он временно исполнял обязанности главы города. А в июне 2019 года был единогласно избран главой Копейского городского округа.
В апреле 2024 года Андрей Фалейчик был назначен заместителем губернатора Челябинской области. На этом посту он отвечал за реализацию государственной политики в областях строительства, архитектуры, градостроительства, ЖКХ и дорожного хозяйства, контролируя вопросы строительства и реконструкции объектов, газификации, энергосбережения, развития дорожной инфраструктуры, а также координируя работу профильных министерств.
Регалии.
Андрей Фалейчик отмечен медалью «За заслуги перед Челябинской областью» III степени (2024), Почетной грамотой Законодательного Собрания Челябинской области (2011) и Почетной грамотой Губернатора Челябинской области (2011). Он имеет классный чин советника государственной гражданской службы Челябинской области 1 класса и является членом партии «Единая Россия».