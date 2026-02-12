Вашингтон
В Мичуринске отменили школьные занятия после атаки украинских БПЛА

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 фев — РИА Новости. Занятия в школах тамбовского Мичуринска отменены после атаки на город украинских БПЛА, сообщил глава администрации города Максим Харников.

Источник: РИА "Новости"

«На наш город в ночь на 12 февраля была совершена террористическая атака. Несколько беспилотников повредили объекты инфраструктуры города, есть возгорания. Оперативные и специальные службы работают на месте. В связи с произошедшим принято решение об отмене учебных занятий в школах города 12 февраля», — написал Харников в своем Telegram-канале.

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщал, что в ночь на 12 февраля на Мичуринск была совершена террористическая атака украинского неофашистского режима. В результате падения беспилотников ВСУ повреждены несколько зданий, загорелся магазин «Магнит». По предварительной информации, есть двое пострадавших. Также, по данным главы региона, в результате удара украинских БПЛА в Мичуринске пострадал учебный корпус Промышленно-технологического колледжа — произошло возгорание в учебных мастерских. Пострадавших нет.

