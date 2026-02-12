Вашингтон
На Камчатке дворника школы обвинили в изнасиловании детей

В Елизовском районе Камчатки арестовали дворника школы после возбуждения уголовного дела об изнасиловании подростков.

Источник: АиФ Воронеж

Обвинения в насильственных действиях сексуального характера предъявлены дворнику одной из школ в Елизовском районе Камчатского края, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Следователи возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшему, не достигшему четырнадцатилетнего возраста). Обвиняемому грозит до 20 лет колонии.

Следственные органы направили в суд ходатайство об аресте фигуранта уголовного дела.

«Суд заключил обвиняемого под стражу на период предварительного следствия по делу — на два месяца», — уточнили в пресс-службе.

По данным местных Telegram-каналов, потерпевшими признаны двое подростков, которых на свою территорию заманил мужчина из села Паратунка.

Напомним, в середине декабря сообщалось, что в Кемеровской области следователи раскрыли преступления 1990-х годов благодаря молекулярно-генетической экспертизе. Злоумышленник изнасиловал и убил пожилую женщину и двух девочек. В марте 2025 года из биологических материалов погибших удалось получить ДНК-профиль преступника. По подозрению в совершении преступлений был задержан житель Алтайского края, который предстал перед судом. Свою вину он признавать отказался.

