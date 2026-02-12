На Камчатке дворника школы обвинили в изнасиловании детей

Напомним, в середине декабря сообщалось, что в Кемеровской области следователи раскрыли преступления 1990-х годов благодаря молекулярно-генетической экспертизе. Злоумышленник изнасиловал и убил пожилую женщину и двух девочек. В марте 2025 года из биологических материалов погибших удалось получить ДНК-профиль преступника. По подозрению в совершении преступлений был задержан житель Алтайского края, который предстал перед судом. Свою вину он признавать отказался.