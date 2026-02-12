Белорус угрожал взрывом мобильному оператору из-за плохого качества связи. Подробности сообщает портал МЛЫН.BY.
В сентябре 2025 года на линию одного из операторов мобильной связи поступил звонок от мужчины. Он предупреждал про готовящийся взрыв вышки сотовой связи неподалеку от одной из деревень Солигорского района.
Указанная информация была передана оператором в милицию, Милиция оперативно установила личность звонившего. Мужчина связывался с колл-центром с личного номера и был в этот момент дома. Белорус не стал отрицать своего поступка, объяснив, что его не устраивает качество мобильной связи.
Следователи выяснили, что мужчина подобное преступление совершил в 2024 году, когда пользовался услугами другого услугами другого мобильного оператора. В этот раз в отношении белоруса было заведено уголовное дело по части 2 статьи 340 Уголовного кодекса. По указанной статье предусматривается наказание в виде ограничения свободы до 5 лет или же лишение свободы от 3 до 7 лет.
