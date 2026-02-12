Белорус угрожал взрывом мобильному оператору из-за плохого качества связи

Следователи выяснили, что мужчина подобное преступление совершил в 2024 году, когда пользовался услугами другого услугами другого мобильного оператора. В этот раз в отношении белоруса было заведено уголовное дело по части 2 статьи 340 Уголовного кодекса. По указанной статье предусматривается наказание в виде ограничения свободы до 5 лет или же лишение свободы от 3 до 7 лет.