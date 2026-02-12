Жительница Башкирии зарубила бывшего топором: недавно ей вынесли приговор

В башкирском городе Сибае вынес приговор женщине, обвиняемой в убийстве своего бывшего супруга. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
По данным надзорного ведомства, что в мае прошлого года женщина, будучи пьяной, во время ссоры с бывшим мужем множество раз ударила его топором по голове и по другим частям тела. В результате мужчина скончался на месте происшествия.
Женщина полностью признала свою вину. Сибайский городской суд назначил ей 7,5 лет колонии общего режима.
