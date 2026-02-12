Задержаны руководители гомельских предприятий

«Он (директор госпредприятия — Sputnik) давал незаконные указания подчиненным о подготовке подложных документов по проведению процедур закупок комплектующих, признанию победителя тендеров, приемке товара на склад, а также об использовании материалов в производстве и последующей реализации готовой продукции», — пояснил заместитель начальника УБЭП УВД Гомельского облисполкома Александр Пашковский.