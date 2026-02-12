Задержаны руководители гомельских предприятий

МИНСК, 12 фев — Sputnik. Генеральный директор одного из государственных предприятий легкой промышленности Гомельской области, пользуясь служебным положением, на протяжении почти трех лет занимался хищением бюджетных средств, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.
Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Гомельского облисполкома совместно со специалистами областного Комитета госконтроля установили факт хищений на одном из предприятий региона.
По данным следствия, гендиректор предприятия присваивал государственные деньги, будучи в сговоре с руководителем одной из коммерческих фирм. Махинации совершались посредством фиктивных поставок сырья от коммерсанта на госпредприятие.
«Он (директор госпредприятия — Sputnik) давал незаконные указания подчиненным о подготовке подложных документов по проведению процедур закупок комплектующих, признанию победителя тендеров, приемке товара на склад, а также об использовании материалов в производстве и последующей реализации готовой продукции», — пояснил заместитель начальника УБЭП УВД Гомельского облисполкома Александр Пашковский.
Незаконную деятельность сообщники осуществляли на протяжении почти трех лет, уточнили в пресс-службе МВД.
Сумма похищенных средств, по словам Пашковского, составила порядка 1,4 миллиона рублей.
Как установило следствие, фигуранты дела тратили деньги, добытые незаконным путем, на собственные нужды: покупали дорогие автомобили, оборудование, строили и благоустраивали дома.
В отношении должностных лиц возбуждено уголовное дело. Они находятся под арестом. За хищение, совершенное путем злоупотребления служебными полномочиями, сообщникам грозит тюремный срок до 12 лет, уточнили в МВД.