В Самарской области водитель, устроивший ДТП на АЗС, пытался убить оппонента

Об этом сообщает региональное СУ СКР.
Фигурантом дела стал 27-летний житель соседнего региона. Следствие установило, что 11 февраля 2026 года около 7:00 (MSK+1) подозреваемый поджег свой автомобиль, сел за руль и врезался в заправочную колонку. Таким способом он пытался убить оппонента, с которым у него был конфликт, выяснили силовики.
В момент аварии рядом находились водитель другого автомобиля и сотрудники АЗС. В результате происшествия автомобилист пострадал и был госпитализирован.
Сотрудники АЗС оперативно потушили пожар. Подозреваемый задержан.
В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Назначены судебные экспертизы, ведется допрос свидетелей.