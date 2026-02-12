В Самарской области водитель, устроивший ДТП на АЗС, пытался убить оппонента

Фигурантом дела стал 27-летний житель соседнего региона. Следствие установило, что 11 февраля 2026 года около 7:00 (MSK+1) подозреваемый поджег свой автомобиль, сел за руль и врезался в заправочную колонку. Таким способом он пытался убить оппонента, с которым у него был конфликт, выяснили силовики.