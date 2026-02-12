В Котлубани почти завершена эвакуация жителей из-за взрыва на объекте Минобороны

Напомним, ранее ВСУ нанесли ракетный удар по объекту Министерства обороны в Волгоградской области в районе посёлка Котлубань, что привело к возгоранию. В целях безопасности населения в Городищенском районе оперативно развернули пункты временного размещения на базе районного Дома культуры и местной спортивной школы. Для эвакуации жителей задействованы автобусы, которые доставляют людей в безопасные зоны.