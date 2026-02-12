Вашингтон
В Котлубани почти завершена эвакуация жителей из-за взрыва на объекте Минобороны

Пункты временного размещения (ПВР) для жителей посёлка Котлубань Волгоградской области открыты в школе и Доме культуры рабочего посёлка Городище после ракетной атаки, эвакуация практически завершена. Об этом сообщает администрация Городищенского района.

Источник: Life.ru

Для размещения людей в рабочем посёлке Городище развёрнуты два пункта временного размещения — на базе Городищенского районного Дома культуры и местной ДЮСШ. В ПВР организовано дежурство медицинских работников, оказывается психологическая поддержка, выделены специальные зоны для мам с маленькими детьми. Жителям предоставляют горячие напитки, в ближайшее время будет организовано горячее питание.

Координацию всех мероприятий осуществляют руководители профильных органов власти, работающие на местах. Подчёркивается, что пострадавших среди населения нет, повреждения гражданских объектов не зафиксированы. В настоящий момент жители ожидают возможности вернуться в свои дома.

Напомним, ранее ВСУ нанесли ракетный удар по объекту Министерства обороны в Волгоградской области в районе посёлка Котлубань, что привело к возгоранию. В целях безопасности населения в Городищенском районе оперативно развернули пункты временного размещения на базе районного Дома культуры и местной спортивной школы. Для эвакуации жителей задействованы автобусы, которые доставляют людей в безопасные зоны.

