В Котлубани почти завершена эвакуация жителей из-за взрыва на объекте Минобороны

Для размещения людей в рабочем посёлке Городище развёрнуты два пункта временного размещения — на базе Городищенского районного Дома культуры и местной ДЮСШ. В ПВР организовано дежурство медицинских работников, оказывается психологическая поддержка, выделены специальные зоны для мам с маленькими детьми. Жителям предоставляют горячие напитки, в ближайшее время будет организовано горячее питание.
Координацию всех мероприятий осуществляют руководители профильных органов власти, работающие на местах. Подчёркивается, что пострадавших среди населения нет, повреждения гражданских объектов не зафиксированы. В настоящий момент жители ожидают возможности вернуться в свои дома.
Напомним, ранее ВСУ нанесли ракетный удар по объекту Министерства обороны в Волгоградской области в районе посёлка Котлубань, что привело к возгоранию. В целях безопасности населения в Городищенском районе оперативно развернули пункты временного размещения на базе районного Дома культуры и местной спортивной школы. Для эвакуации жителей задействованы автобусы, которые доставляют людей в безопасные зоны.
