После атаки ВСУ для жителей поселка Котлубань открыли два ПВР

В Городищенском районе Волгоградской области развернуты пункты временного размещения для жителей поселка Котлубань. Эвакуационные мероприятия проводятся после ракетной атаки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию района.
По информации местных властей, вывоз граждан из зоны опасности практически завершен, а эвакуированных принимают в соседнем рабочем поселке Городище. ПВР оборудованы на базе двух муниципальных учреждений: районного Дома культуры и Детско-юношеской спортивной школы.
В пунктах организовано горячее питание, дежурство врачей и психологов, а также подготовлены специальные зоны для матерей с маленькими детьми.
Глава региона Андрей Бочаров пояснил, что решение об эвакуации принято из-за пожара на объекте Министерства обороны, возникшего в результате падения обломков.
«В целях обеспечения безопасности гражданского населения от угрозы детонации во время пожаротушения объявлена и ведется эвакуация населения близлежащего населенного пункта Котлубань», — отметил губернатор.
Бочаров подчеркнул, что в результате инцидента пострадавших среди жителей нет, гражданские объекты также не повреждены. На месте работают пожарные расчеты МЧС и Минобороны.